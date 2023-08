Tökéletes gyilkosságról csak a krimiírók szoktak beszélni, az idő azonban sok mindent megold

– nyilatkozta lapunknak Márton István, aki a megyei rendőrfőkapitány helyetteseként, bűnügyi igazgatóként 2011-ben vonult nyugdíjba.

Megjelent a szerb halálosztó

Márton István szerint Z. Nagy Bálintot azért támadhatták meg, mert az a szóbeszéd járta akkoriban Szegeden, hogy egy jelentős vagyonnal rendelkező vállalkozó, aki terjeszkedni akar, a népszerű Dugonics téri cukrászdája mellett új üzleteket is kiszemelt magának.

Az ismeretlen tettes 1994. január 23-án saját házában végezte ki lőfegyverrel a 42 éves férfit és ugyancsak 42 éves feleségét, valamint a házaspár 10 és 16 éves gyermekeit. A rendőr ezredes szerint a cukrászt kezdetben nem tudták Magda Marinko személyéhez kötni. Akkor vett fordulatot a nyomozás, amikor a szerb hatóságok kérésére készült magyar fegyverszakértői véleményből kiderült, a Z. Nagy-gyilkosságnál ugyanolyan fegyvert használtak, mint a palicsi és szabadkai emberöléseknél.

Márton István nyugállományú rendőr ezredes a Közéleti Kávéház táborában elevenítette fel a hírhedt bűnügyeket. Fotó: Jeszenszky Zoltán

Megszólal végre?

Szerintem Magda Marinko kellő időben, szabadulása előtt meg fog szólalni és ha valójában ő volt a tettes, akkor tesz egy beismerő vallomást, mert nem akar hazamenni Szerbiába. Abban bízom, hogy ez rá fogja kényszeríteni arra, hogy „elvigye a balhét”

– mondta lapunknak az egykori főkapitány-helyettes. Márton szerint a volt idegenlégiós tudja, hogy börtönben kell letölteni az életét. Ha életfogytiglani büntetéséből szabadulna, Szerbiában újabb börtönévek várnak rá, de élete korántsem lenne biztonságban...

Magda Marinkot Kecskeméten és Orosházán elkövetett gyilkosságok miatt a Legfelsőbb Bíróság még 1996-ban ítélte el jogerősen, nyereségvágyból, több emberen, részben különös kegyetlenséggel és társtettesként elkövetett emberölés, valamint lőfegyverrel és lőszerrel való visszaélés bűntettében. Akkor életfogytiglant kapott, amiből legkorábban 25 év elteltével bocsátható feltételesen szabadlábra. Ez persze csak egy jogi lehetőség, mert a bíróság eddig nem helyezte szabadlábra.

Vadkelet volt akkoriban

A nyugállományú rendőr ezredes a Közéleti Kávéház nyári kulturális táborának vendégeként az 1990-es évek más híres-hírhedt szegedi bűncselekményeiről is beszélt a hallgatóságnak. Persze az még egy másik korszak volt. Márton István arra emlékeztetett, hogy akkoriban még naponta tíz autót loptak el Szegeden, most évente kettőt se. Az elkötött kocsikat pedig a zöldhatáron vitték a Balkánra. De a statisztikai is jól mutatja, hogy véget ért a Vadkelet. Tavaly Szegeden mindössze kétezer bűncselekmény vált ismertté, míg 30 éve évente nagyjából 11 ezer darab – hangsúlyozta a nyugdíjas nyomozó.