Emlékezetes: még utcafórumot is össze kellett hívni a kedélyek csillapítására augusztus elején a makói Gerizdes városrészben amiatt, hogy egy ottani telket – egyébként szabálytalan módon – szögesdróttal kerítettek el. Így akadályozták meg a közlekedést a mellette évtizedek óta használt, de ugyancsak illegálisan kialakított dűlőúton. Mint beszámoltunk róla, a telek tulajdonosa a területet bérbe adta, majd miután azt hivatalosan is kimérték, előbb más módon, majd a rongálások miatt végül betonoszlopokkal és szögesdróttal határolta le. A hivatalos nyilvántartás szerint a telek mellett dűlőút valóban nincs, csak egy keskeny gyalogösvény – ez meg is maradt, de a környék lakói ezt kevesellték.

Az utcafórumon az önkormányzat képviselői azzal az elképzeléssel álltak elő, hogy a város megpróbálja megvásárolni a telket, ezt követően pedig már a saját területe rovására kiszélesíti az ösvényt, legálissá teszi a kitaposott dűlőutat. Most úgy tűnik, valóban ez lesz a megoldás. A szerdai ülésen a makói képviselő-testület elé kerülő előterjesztésben az olvasható, a polgármesteri hivatal felkért egy független értékbecslőt, és annak megállapítása alapján 2,7 millió forintos vételi ajánlatot tett a földdarabra. A tulajdonos írásban jelezte, hogy ezt elfogadja, illetve hogy a területre korábban megkötött bérleti szerződést felbontja. Ha a képviselők megszavazzák, ezt követően már csak meg kell kötnie a polgármesternek az adásvételi szerződést, illetve 30 napon belül át kell utalnia a vevőnek a vételárat.

A tulajdoni viszonyok rendezését követően az önkormányzat úgynevezett telekegyesítési eljárás lefolytatását fogja kezdeményezni, azaz hivatalosan is egyesíti a telket és az utat. Miután ez a hivatalos procedúra megtörtént, már semmi akadálya nem lesz annak, hogy a gyalogösvényt kiszélesítsék és legális dűlőút létesüljön ott, ahol a környék lakói szerették volna az átjárást megoldani. Az előterjesztésben arról nincs szó, hogy mi lesz a sorsa a maradék teleknek, de az utcafórumon elhangzott: a város megpróbálja majd bérbe adni.