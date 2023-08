Ha gettónak tartja Márki-Zay Péter a hódmezővásárhelyi Dobó, Bibó, Janáky utcák által határolt lakótelepet, akkor számolja fel és költöztesse az ott lakó 106 családot a város más önkormányzati lakásaiba – ezt üzenték a vásárhelyi romák Hódmezővásárhely polgármesterének.

Szombaton tanszerosztással egybekötött nyárbúcsúztató bulit szervezett a Hódmezővásárhelyi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat, ami előtt sajtótájékoztatót tartottak a polgármester gettózásával és a Hódpressre felkerült, majd onnan eltávolított cikk miatt. Utóbbi célkeresztjébe Mezei Vidor került.

Ha nem fejezi be a gettózást, a városháza elé vondulnak

– Sajnálom Hódmezővásárhely polgármesterét. Biztos sokat gondolkozott rajta, mit mondjon, ha szándékosan gettózott múlt szombaton a város legszegényebb lakótelepével kapcsolatban. Azóta nagyon sokan kerestek a Dobó, Bibó és Janáky utcákról, fel vannak háborodva és elhatárolódtak a polgármestertől – mondta Mezei Vidor, a Hódmezővásárhelyi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke.

– Mint ahogy a közleményünkben is leírtuk, a gettózás volt Márki-Zay Péter utolsó dobása a hódmezővásárhelyi cigánysággal kapcsolatban. Ha nem fejezi be a gettózást, a hátrányos helyzetű emberek sértegetését, akkor egymást támogatva vonulunk a városháza elé, hogy tiltakozásunkat fejezzük ki – vette át a szót Rafael Balázs Leándrosz, a roma önkormányzat alelnöke. Hozzátette, erről értesítik a külföldi sajtót is, mert azt vették észre, hogy Márki-Zay Pétert egyedül az érdekli, hogy a külföldi újságok, tévék hogyan számolnak be róla.

Szerintük dobbantónak használja a cigányságot

– A vásárhelyi cigányság elhatárolódik a polgármestertől. Akik lakóhelyét legettózta, ők biztosan nem kérnek többet a polgármesterből. Ha van még olyan cigány ember, aki hisz neki, őt nagyon sajnáljuk – emelte ki az alelnök, aki szerint felesleges bocsánatot kérnie a városvezetőnek, mert úgysem hiszik, hogy az tiszta szívből jönne.

– Az elnézést kérésével a mi szánkat nem tudja befogni. Mezei Vidorral azon vagyunk, hogy segítsük a vásárhelyi cigányokat, és hogy felnyissuk a szemüket, mert nem minden arany, ami fénylik, de ezt már sajnos mindenki a saját bőrén tapasztalta. Márki-Zay Péter következő diszkrimináló, megbélyegző kijelentése után tüntetünk. Nem hinném, hogy örülne a polgármester úr, ha több száz cigány követelné, hogy ha gettónak tartja a lakóhelyüket, akkor számolja azt fel, és helyezze el a városban valahol azt a 106 cigány családot, akik a Dobó, Bibó, Janáky utcákon laknak – folytatta Raffael Balázs Leándrosz. A roma önkormányzat vásárhelyi vezetői úgy látják, Márki-Zay Péter létrának, dobbantónak használja a cigányságot, mert úgy van vele, hogy tőlük könnyen meg tud szerezni pár száz szavazatot.

Babgulyással, lángossal, fákkal várták a gyerekeket, szülőket

– Sajnáljuk, hogy most Mezei Vidor került a városháza célkeresztjébe, pedig ha valaki, ő nagyon sokat tesz a romákért, inkább vegyen róla példát Márki-Zay Péter! – zárta a sajtótájékoztatót az alelnök.

A roma önkormányzat a Sutuban tartott nyárbúcsúztató rendezvényen 120 kisdiáknak, az első osztályosoktól a negyedikesekig, adott tanszercsomagot. Erre 400 ezer forint saját forrást használtak fel. A programra a szülőket is várták, üstben főtt a babgulyás, lángost és fánkot is kaptak a résztvevők és élőzene is szólt a Sutuban.