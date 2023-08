– Nem igaz, hogy korábban ne tudtuk volna, hol vannak a telek határai – pontosít tulajdonos. Ahhoz a bérlővel együtt ragaszkodott, hogy a nevét ne említsük meg a cikkben. Mint megírtuk, Makó Gerizdes városrészében, a Kertész és a Lisztes utca sarkán augusztus elején betonoszlopokból és szögesdrótból álló kerítéssel jelölték ki egy 611 négyzetméteres földdarab határát; a kerítés egyben megfelezte az ottani, a környékbeliek által önkényesen kitaposott földút szélességét. Emiatt a környék lakói háborogtak, utcafórumot kellett összehívni a kedélyek csillapítására.

A tulajdonos a Délmagyarországnak elmondta, ők különböző módon – kövek, illetve kerítés kihelyezésével – már jóval korábban igyekeztek megjelölni a telekhatárt, ezeket azonban mindig kidöntötték, megrongálták vagy ellopták. Az ebből eredő konfliktusok eredményeként egy alkalommal az apósát a helyszínen súlyos fizikai atrocitás is érte. A szögesdrótos betonoszlopot végső elkeseredésükben helyezték ki, miután a terület új bérlője hivatalosan, földmérővel kimérette a telekhatárt. A tulajdonos álláspontja szerint – és ezt a földhivatali nyilvántartás is igazolja –, itt valójában soha nem volt autóközlekedésre alkalmas dűlőút, csak egy keskenyebb, gyalogosok, illetve kerékpárosok számára elegendő átjáró. Ezt azonban néhányan önkényesen kiszélesítették és évtizedeken át dűlőútként használták. Az elkerítés ennek a jogellenes gyakorlatnak vetett véget. Egyébként az érintett tanyákat három másik dűlőúton is meg lehet közelíteni.

A tulajdonos és a bérlő sérelmezi továbbá, hogy bár ők igyekeztek volna művelni a területet, az elültetett cserjéket rendszeresen kitörték, a fákat megdézsmálták, a terményt ellopták. Az útra veszélyes hulladéknak minősülő törmeléket hordtak, és szemétlerakó helynek használták a területet.

– Magánnyomozót fogadtunk, így dokumentáltuk és pontosan tudjuk, ki végzett ilyen tevékenységet – jelezte a bérlő. Becslése szerint emiatt összesen több milliós kárt szenvedtek el.

Mint beszámoltunk róla, az önkormányzat a helyzetet úgy szeretné rendezni, hogy független értékbecslő által ajánlott áron megvásárolja a tulajdonostól a telket és leválaszt belőle egy darabot a gyalogút kiszélesítésére. A föld tulajdonosa azt mondta, a város árajánlatát megkapták. Tárgyaltak is az adásvételről, és úgy tűnik, meg tudnak egyezni.