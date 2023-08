A szegedi villamoshálózaton a Szegedi Közlekedési Társaság (SZKT) beruházásában végzett karbantartás miatt augusztus 6-án 4 órától 27-én éjfélig a vasútvillamosok módosított menetrend szerint közlekednek.

A járatok helyett Szeged vasútállomás és Anna-kút között nappal „1-2” jelzéssel, éjszaka „1V” jelzéssel pótlóbuszok közlekednek. Az Anna-kúti ideiglenes villamosvégállomás forgalmi rendje miatt a korlátozás ideje alatt a vasútvillamosok csúcsidőben a megszokottnál ritkábban, csak 30 percenként indulnak, és forgalomtechnikai okok miatt a Hódmezővásárhely felől érkező járatok Rókus vasútállomásnál pár percet várakozni.





A buszok útvonala Szeged vasútállomás felé



A pótlóbuszokra Szeged vasútállomás irányába az Anna-kútnál a Tisza Lajos körúton lévő – Dugonics tér irányú – „Anna-kút (Tisza L. krt.)” villamos megállóban lehet felszállni, a pótlójáratok a Széchenyi téren a trolibuszmegállóban, a Bécsi körúton az Oldal utcában lévő ideiglenes buszmegállóban állnak meg, a Bem utcai megállóhelyet a buszok nem érintik.



A buszok útvonala az Anna-kút felé



Az Anna-kút irányába a pótlójáratokra Szeged vasútállomáson a Galamb utcában lévő ideiglenes buszmegállóban, a Széchenyi téren a tér melletti buszmegállóban lehet felszállni. Rókus, Hódmezővásárhely felé az Anna-kútnál a tram-train járművek a Kossuth Lajos sugárúton lévő eredeti megállójukból indulnak, a pótlóbuszok a Tisza Lajos körúton található megállóhelyeken állnak meg.

A MÁV Szeged-Békéscsaba vasútvonalán Szeged-Rókus és Hódmezővásárhelyi Népkert állomás között is karbantartást végeznek augusztus 21-től. A korlátozás első hetében, augusztus 28-ig a vasútvonalon és a villamoshálózaton egy időben zajló munkálatok miatt jelentősen változik a közlekedési rend Szeged és Hódmezővásárhely között.



Módosítások a vasútvillamos vonalán:



A vasútvillamosok helyett az Anna-kút és Szeged vasútállomás között továbbra is a hónap elejétől megszokott pótlójáratok közlekednek a teljes üzemidőben.



Vasárnap estétől csütörtök hajnalig éjszakánként -19:05-től 5 óráig - Szeged vasútállomás és Hódmezővásárhely vasútállomás között is pótlóbuszok járnak, melyek a szegedi városi szakaszon lévő megállók kihagyásával, gyorsítva közlekednek, Rókus vasútállomás és Hódmezővásárhely vasútállomás között megállnak Algyőn és a hódmezővásárhelyi megállókban. Ezek a pótlóbuszok Szegeden a „Rókusi II. Iskola” megállóban is megállnak, hogy biztosítsák az átszállást a 2-es villamoshoz. A szegedi városi szakaszon közlekedő tram-train szerelvényekhez a két város közti pótlóbuszok Rókusnál biztosítják a csatlakozást.



Szeged-Békéscsaba vonal vonatait érintő változások:



A Szeged-Békéscsaba vonal esti személyvonatai csak Hódmezővásárhely és Békéscsaba között közlekednek, Hódmezővásárhely vasútállomásnál a szegedi pótlóbuszokhoz biztosítják a csatlakozást. Az esti legutolsó, Hódmezővásárhelyről Orosházára induló személyvonat helyett pótlóbusz indul 23:26-kor.



Budapest-Szeged vonal:



A Budapest-Szeged közötti távolsági vonatokra Hódmezővásárhely felé Szegeden a közvetlen pótlóbuszokkal biztosítják a csatlakozást.

A Szeged-Rókus és Hódmezővásárhelyi Népkert állomás közötti munkálatok miatt szeptember 21-ig kell számítani pótlóbuszos közlekedésre a két város között.



Közúti közlekedést érintő változások



Javítási, karbantartási munkák miatt augusztus 22-én kedden délutántól szerda reggelig Szegeden több vasúti átjáróban is korlátozzák a közúti forgalmat. A korlátozás csak a gépjárművekre vonatkozik, a gyalogos és kerékpáros átkelést valamennyi átjáróban biztosítják.

A munkálatokban érintett:

a Szatymazi úti átjáró, melyet teljesen lezárnak, kedden 16 órától szerda 6 óráig,

a Vértói úti átjáró, melyet kedden 19 órától 23 óráig, illetve szerdán 4:35-től 8:35-ig fél pályán zárnak, illetve 23 órától 4:35-ig teljesen lezárnak

a Sándorfalvi úti átjáró, melyet kedden 19 órától 23 óráig, illetve szerdán 4:35-től 8:35-ig fél pályán zárnak, illetve 23 órától 4:35-ig teljesen lezárnak,

a Pihenő utcai átjáró, melyet teljesen lezárnak kedden 18 órától szerdán 6 óráig,

illetve a Baktó elágazás közelében lévő földutak közti átjáró, melyet teljesen lezárnak, kedden 18 órától szerda 6 óráig.