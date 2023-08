Általában álnevet használnak, azt állítják, hogy a két utcával arrébb dolgozó brigádból valók, és gyorsan meg tudják csinálni a kocsibejárót. A sztorijuk hihetőnek is tűnhet a rámenősségükből, és mert a darált aszfaltot már terítik is egyből, szinte az árközlés előtt. Ez a darált aszfalt általában lopott anyag a térség lerakóiból. A baj csak ezután tetőzik, túl gyorsan, a laikusnak nehezen feltűnően, de hitvány munkát végezve közlik, hogy ki kellene fizetni az egész munkát, de az többi aszfaltot majd csak délután hozzák, mert akkor jön a hazugságukban megnevezett utcára az aszfalt a keverőüzemből, és majd a bejáróra is ekkor kerül fel az anyag. Persze az aszfalt sohasem érkezik meg, a lapátos csapatnak meg már bottal üthetik a nyomát