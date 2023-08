Még az éjjel helyreállt az áramszolgáltatás Szentesen, Szegváron, Fábiánsebestyénen és Derekegyházon. A szentesi Termál tóval szembeni, a Szarvasi úton lévő nagyfeszültségű állomáson keletkezett tűz okozott több településre kiterjedő áramszünetet. Az állomás műszaki hiba miatt gyulladt ki, amit hamar eloltottak a tűzoltók, utána kezdtek hozzá a helyreállításhoz az MVM szakemberei.

A szentesi kórház is elektromos energia nélkül maradt, a saját áramfejlesztő berendezéseiket használták. Szerencsére ezekben az órákban nem voltak műtétek – erről és az áramszünet okáról is Szabó Zoltán Ferenc, Szentes polgármestere számolt be a közösségi oldalán.

Éjszaka a Facebookon többen is megosztották, hogyan teremtenek némi fényt az otthonukban. Volt, aki a megmaradt gyertyacsonkokat gyújtotta meg, más elővette a karácsonyi elemes fényfüzéreket, azzal világított.

A szolgáltató szakemberei gyorsak voltak, még éjjel helyreállt a rend, ezt is a szentesi polgármester jelentette be. „Az éjszaka folyamán normalizálódott a helyzet. A város nevében köszönöm a Katasztrófavédelem és az MVM gyors és hatékony munkáját! Remélem senki nem sérült meg, illetve anyagi kár sem történt” – írta Szabó Zoltán Ferenc.