Komoly visszaesés után a vártnál ismét több véradót fogadhatott a Magyar Vöröskereszt az elmúlt héten Csongrád-Csanád vármegyében. Szegeden 0+ vércsoportú véradókat is hívtak egy rendkívüli helyzetre tekintettel, és nagyon sokan el is mentek segíteni. Szeged mellett minden más intézeti városban is többen mentek el vért adni, így a tervezettnél 10 százalékkal többen nyújtották karjukat. Hogy soha ne alakuljon ki vérhiány, arra kérnek minden egészséges vármegyeit: menjenek el vért adni, különösen a 0+ vércsoportúak, mert ebből a készlet kevesebb a megszokottnál.