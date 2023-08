Helyi közélet 12 perce

Nem mindegy, odafigyelünk-e a tanszervásárlásnál az árakra: egy elsős szülei a kötelező eszközöket a papír-írószerben kevesebb mint 40 ezer forintból is beszerezhetik, de fizethetnek akár 73 ezret is. Ebbe már beleszámoltuk a 20-30 ezer forintos táskákat is, így ha arra és a többi tartós eszközre már nem kell költeni, felsőbb évfolyamokon akár 10 ezer forintból is kihozható a tanszeres csomag.

Aki a magasabb minőséget keresi, nagyjából 20 százalékos drágulással számolhat. Fotó: Gémes Sándor

Nagyon szeretek a tanév előtt bevásárolni – mondta a harmadik osztályba készülő Varga Anna. A kislánnyal és édesanyjával hétfő délelőtt a Printkerben találkoztunk, az iskolai holmikat ekkor szerezték be. Varga-Hegyi Dóra elmondta, idén nem kell sok mindenre költeniük, hiszen a technika- és rajzórára szükséges kézműves kellékek tavalyról még megmaradtak, és táskát, tolltartót sem vesznek újat. Szerintem 10 ezer forint körül lesz a végösszeg – nézett a kosárba, amelyben a kislány által összeválogatott kutyás, cicás és lovas füzetek lapultak.

A legtöbb család hasonló bevásárlásnak néz elébe a következő napokban-hetekben, az azonban egyáltalán nem biztos, hogy megússzák ekkora összegből. Persze kérdés, ki mennyit hajlandó költeni, ugyanazzal a bevásárlólistával ugyanis akár többszörös is lehet a végösszegben a különbség. A papír-írószereknél is érződik az infláció, ezek enyhítésére azonban rengeteg az akció is. Aki odafigyelve vásárol, kihozhatja a beiskolázást abból az összegből, mint tavaly, de aki a magasabb minőséget keresi, nagyjából 20 százalékos drágulással számolhat – mondta el Zelei Betti műszakvezető. Hozzátette, igazából kompromisszumokat sem kell feltétlenül kötni például a mintás füzetek tekintetében, a tudatos vásárlás ez esetben annyit jelent, hogy megnézzük, melyik hány lapos. Van például színes borítós, 52 lapos füzetünk, ami olcsóbb, mint a 32 lapos. Aki tehát nem csak azt nézi, melyik cica vagy kutya aranyosabb minta, ezen is sokat spórolhat – árulta el. Nyilván aki gyerekkel vásárol, annak nem mindig van egyszerű dolga, hiszen a kicsik rendkívül mintaérzékenyek. A legnépszerűbbek az unikornisos, a dínós, a versenyautós és traktoros termékek, ezek az írószereken és a tolltartókon, iskolatáskákon egyaránt visszaköszönnek. Táskából persze nem árt, ha nem elsősorban az a fő szempont, hogy a mintája vagy a színe legyen pont olyan, ami a gyereknek legjobban tetszik. Kisnövésű elsősöknek például a 850 gramm súlyú táskákat szoktuk javasolni, és természetesen a kocka fazonokat, mert abba ügyesebben tudnak pakolni – mondta el Zelei Betti. A márkás táskák ára egyébként 30 ezer forintnál kezdődik, de retro iskolatáskát már 5 ezer forintért is lehet kapni. Szinte minden más iskolaszerre is jellemző egyébként, hogy nagyon olcsó és nagyon drága verzió is van belőle. Temperából választhatunk 600 vagy 4900 forintosat, festékből 350 vagy 2 ezer forintosat, és van színes ceruza is párszáz forintos és olyan is, amelyből a 48 darabos csomag 10 ezer forintba kerül. Megkértük tehát a Printker munkatársait, állítsanak össze egy elsős kosarat olcsó termékekből és egy másikat márkás holmikból. A spórolós kosár 32 tétellel 36 ezer forintba került, amelyből 20 ezer forint volt az iskolatáska, vagyis abból nem is a legolcsóbbat választottuk. A drága kosárért 73 ezer forintot kellene fizetni, és ebből is "csupán" 33 ezer forintot tett ki az iskolatáska. Az ilyen végösszeg sem ritka egyébként ezekben a hetekben, a tapasztalat azonban mégis az, hogy egyre többen árérzékenyek a tanévkezéses bevásárlás esetében, és ha nem is mindenből a legolcsóbbat, de mindenképpen kedvező árút keresnek.

