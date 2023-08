Este vannak az előadások, nyáron ráadásul jó későn kezdődnek és én utána mindig hazamegyek Gödöllőre, így későn kerülök ágyba. A kialvatlanság pedig előbb-utóbb összeadódik. Általában bírom a terhelést, de az elmúlt napokban túl sok fellépést vállaltam, így 3-4 órákat alszok. Én szervezem ezeket magamnak, és az az igazság, hogy nem látom át, illetve mértéket sem tudok tartani. Amikor igent mondok egy programra, csak azt nézem, hogy aznap van-e dolgom. Igen ám, de ha előző nap is voltam valahol és másnap is megyek, nagyon kevés idő jut a pihenésre, hiszen ezek mellett én az otthoni teendőket is magam látom el. Vagyis felkelek reggel és ugyanúgy intézem a dolgokat, mint bárki más háziasszony. Ott van a főzés, mosás, a kapálás, a medence takarítása. A kertemet most feldúlta a vihar, azt is rendbe kell hozni, de a másfél éves unokámmal is szeretek minden nap időt tölteni