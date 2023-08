Díjat kapott Gőgh Ferenc, aki három cikluson át volt az egyházközség képviselő-testületének világi elnöke, jelenleg is aktív. Ágh Zoltán is hosszú évek óta mindenben a gyülekezet rendelkezésére áll, saját készítésű tisztítószerekkel is segíti az egyházközséget. A negyedik kitüntetett a helyszínen tudta meg, hogy elismerésben részesül. Kollár László hazaköltözése óta aktív segítője a hívő közösségnek. 2014 óta az egyházközösség tanácsadó testületének elnöke, mindig a legtöbb feladatot vállalja magára.