Bordány hivatalos hírportálja, a bordany.com számolt be a nagyközség képviselő-testületének legutóbbi, rendkívüli üléséről. Tanács Gábor polgármester öt napirendi pont megtárgyalására hívta össze a képviselőket. Elsőként zárt ülés keretében egy díjazással kapcsolatos javaslatot tárgyaltak meg: Bordány Községért Emlékérem adományozására került sor. Mint arról lapunkban mi is beszámoltunk, a képviselő-testület Janes Zoltán plébánosnak a civil kategóriában ítélte oda az elismerést. A plébánost – mint azt megírtuk – Kiss-Rigó László, a Szeged-Csanádi Egyházmegye püspöke áthelyezte. Zoltán atya Bordányban és Zákányszéken látta el a plébánosi feladatokat.

A második napirendi pontban egy külterületi ingatlanra érkezett vételi ajánlatot vitattak meg, majd a költségvetés helyzetére tekintettel el is fogadták. Ezzel tizenegy és fél millió forinthoz jut az önkormányzat, amely részben megoldja likviditási gondjait.

Az önkormányzat sikeresen pályázott bölcsőde építésre. A pályázati program újabb fontos szakasza indulhat el azzal, hogy megkezdődhet a bölcsődei nevelés fejlesztése című közbeszerzési eljárás, amelynek megindításáról is ezen az ülésen döntöttek. A Bordány–Zákányszék kerékpárút közbeszerzési eljárása is megindulhat, ennek is zöld jelzést adtak a képviselők.

Az ötödik napirendi pontban is pályázati döntésekre volt szükség, a „Szociális infrastruktúra fejlesztése Bordányban” elnevezésű projekttel kapcsolatban a képviselők árajánlatkérők kiküldéséről döntöttek. A pályázatnak köszönhetően eszközbeszerzésekre, épületfelújításra, valamint a támogatószolgálat számára új gépjármű beszerzésére kerülhet sor. Ehhez 15 százalékos önerőt is vállalt a testület. A soron következő ülésre a tervek szerint augusztus utolsó csütörtökén kerül majd sor a faluház dísztermében.