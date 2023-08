Szomjasak a madarak ebben a nagy melegben. Segíteni kell nekik, hogy ivóvízhez jussanak. A képen látható galambot Hódmezővásárhelyen, a Kossuth téren fotóztuk le. Az embereknek szánt ivókutat Orosz Mária keramikusművész készítette. A kút 1990-ben, a Kossuth tér felújításakor került a közterületre. Azóta négyszer kellett felújítani, mert vandálok rongálták meg. Legutóbb tavaly augusztusban törték le a medenceperem egyik felét.

Fotó: Kovács Erika

Ottjártunkkor egy galamb próbált volna inni a kútból. Nem sikerült neki, mert a kút medence részéből lefolyik a víz, de nagyon hosszú ideig próbálkozott. Eső után tócsákból isznak a városi madarak, abban láthatóan nagy örömmel fürdenek is, de a városi szökőkutak, csobogók sekély vizét is szeretik, bár, hasonlóan az ivókutakhoz, ezek sem nekik készültek.

Ezért is fontos, hogy kertes házak udvarán, tömbházak környezetlen minél többen helyezzenek ki itatót, ami lehet akár egy szélesebb cserépalátét is, mondjuk egy kis farönkre helyezve. Ajánljuk, hogy tegyenek bele egy követ, nagyobb kavicsot, hogy ne verjék le, ne borítsák fel a madarak. A vizet rendszeresen cserélni, pótolni kell. Legjobb az esővíz, ha nincs, megteszi a csapvíz is. Fontos tudni, hogy ha odaszoktattuk a madarakat, akárcsak az ősztől tavaszig tartó etetésnél, legyen folyamatos az itatás, ne csak fellángolásszerű, hisz az odaszokott madarak bíznak bennünk.