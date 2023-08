Az idei nyáron az elmúlt évekhez képest is rekordszámú hallgató jelentkezett az SZTE Móra Ferenc Szakkollégiumába, a több mint hatszoros túljelentkezés miatt a felvételi ponthatár, először a szakkollégium történetében, 460 pont felett volt

– írta közösségi oldalán az oktatási intézmény. Azt írták, hogy örülnek, hogy ilyen sokan jelentkeztek, ugyanakkor sajnálják, hogy a korlátozott férőhelyek miatt nagyon sok olyan hallgatót is el kellett utasítani, akik felvételi pontszámuk és motivációs levelük alapján is méltóak lettek volna a szakkollégiumi tagságra. Hozzátették: az év közben üresedő helyeikre várólistás kérvényt beadva folyamatosan lehet jelentkezni, és külső tagként is lehet csatlakozni a szakkollégiumi közösséghez, ami növelheti a későbbi bejutási esélyeket.