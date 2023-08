Lassan egy órája sötétbe borult Szentes, Fábiánsebestyén és Derekegyház és Szegvár. Erről többen is panaszkodtak a közösségi oldalon. Nemrégiben Szabó Zoltán Ferenc, Szentes polgármestere a következő posztot tette közzé a hivatalos Facebook oldalán: „Mindannyian észrevettük, hogy nincs áram az egész városban sőt Fábiánsebestyénben, Derekegyházon és Szegváron sem. Az oka, hogy a Termál tóval szemben a szarvasi úton lévő nagyfeszültségű alállomás műszaki hiba folytán kigyulladt, amit a tűzoltóság már el is oltott. Most a szakemberek azon dolgoznak, hogy a középfeszültségű hálózatot helyreállítsák és Vásárhely, illetve Csongrád felől kaphassunk áramot. Időpontot egyelőre nem tudnak mondani, amint megtudom jelzek Önöknek.

Újabb fejleményként később azt írta, Szentesen itt-ott már van áram. A szakemberek azon dolgoznak, hogy a kórház mihamarabb 1,5-2 órán belül visszakaphassa az áramszolgáltatást.