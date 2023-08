A közlemény szerint Csongrád-Csanád vármegyében korábban egyetlen fenntartó sem működtetett speciális gyermekotthoni ellátást, ezért az ezt igénylő gyermekeket hagyományos ellátást biztosító gyermek- és lakásotthonokban, integráltan helyezték el. A beruházás segítségével a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság ezt a hiányosságot kívánta pótolni. A területen működő egészségügyi és oktatási intézményekkel együtt az új intézmény létrehozásával a speciális igényű célcsoportnak elérhetővé vált egy korábban nem hozzáférhető gyermekvédelmi szakellátási forma Csongrád-Csanád vármegyében, illetve azon túl a teljes dél-alföldi régióban is.

A Kincses Szeglet Otthon kivitelezője a tompai székhelyű Vankó Épületgépészeti Szolgáltató Kft. volt. A 469 négyzetméteres otthon egy több mint 5 ezer négyzetméteres telken épült föl. A földszintes épületben a lakóegységeket, adminisztratív és kiegészítő helyiségeket tartalmazó szárnyak fogják közre a közösségi teret és a hozzá kapcsolódó teraszokat. Az otthon energiaigényét részben napelemek fedezik.

Olyan leánygyermekeket helyeztek el a gyermekotthonban, akik különös törődést igényelnek, magatartási, illetve beilleszkedési zavarokkal is küzdenek, emellett esetenként tartós betegséggel, vagy fogyatékossággal élnek. Számukra a most létrehozott intézmény lehetőséget ad a jogszabályok által előírt speciális és különleges ellátás biztosítására.

A gyermekotthonban az ellátás az életkornak és az állapotnak megfelelő, strukturált napirend szerint történik, amelyet a projekt részeként beszerzett gépjármű is segít. A gyermekek már korábban beköltözhettek az intézménybe. A projekt része volt a munkatársak közelmúltban lezárult képzése is, amely a speciális gyermekotthon működtetéséhez szükséges többlet elméleti tudás és gyakorlati készség elsajátítását is lehetővé tette.

A teljes költsége 261 millió forint volt, ebből 156 millió forintot fedezett uniós támogatás.