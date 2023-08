A szegedi fűszerpaprikáról forgat műsort városunkban egy Netflixnek is gyártó kínai stáb. A Netflixen is látható Flavorful Origins egy kínai televíziós dokumentumfilm-sorozat, amely Kína kulináris titkait, valamint a különféle főzési technikákat és konyhákat tárja fel. A sorozatot gyártó cég készíti a Once Upon a Bite című kínai televíziós dokumentumfilm-sorozatot is, amely a kulináris művészeteket mutatja meg és amit 2018. október 28-án mutattak be a Tencent Videón. Ez egy egy kínai videostreaming webhely, az ország egyik legnagyobb online videoplatformja. 2022 októberében a Tencent Video 120 millió előfizetővel rendelkezett, ezzel a Netflix, az Amazon Prime Video és a Disney+ után a negyedik legnagyobb streaming szolgáltatás a világon.

Ez a stáb keresi a napokban a forgatási helyszíneket Szegeden. Ahol biztos találkozni lehet majd a kínai forgatócsoporttal, az a jövő hétvégi halfesztivál, ahol jövő szombaton 11-kor azt rögzítik majd, ahogy az ejtőernyős boszorkány meghozza a paprikát az óriásbográcsban készülő halászléhez, és a Partfürdőn főző baráti társaságok is számíthatnak az érdeklődésre. A rendező majd csak októberben érkezik városunkba, akkor készítik majd el a felvételeket szegedi és Szeged környéki fűszerpaprika-termesztőkkel.