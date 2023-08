Az eseményen jelen volt a szegedi közgyűlés Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottságának alelnöke is. Tóth Károly arról beszélt, hogy Szeged iskolaváros, ami a rangon kívül felelősséget is jelent. Hozzátette, nagy az igény a hasonló tanszerosztásokra, a napokban több civil szervezet is tartott hasonló adományozást.

A Baptista Tevékeny Szeretet Misszió az Új Esély Központokon keresztül az ország számos pontján jelen van. A rendezvényen elhangzott, hogy küldetésük a méltó életminőség megteremtése idős, betegséggel küzdő vagy rászoruló emberek számára. Céljuk, hogy olyan minőségi szolgáltatást nyújtsanak, amit a saját szüleiknek, nagyszüleiknek, hozzátartozóiknak is szívesen ajánlanának. A szervezet számos helyen segít egyebek mellett ételosztással, de minden időszakban vannak aktuális akcióik is, így például most a tanszerosztás.