Szombat délelőtt Budapesten, a Várkert Bazárban mutatják be az idei Magyarország Tortáját, valamint Magyarország Cukormentes Tortáját. Utóbbit – mint megírtuk – egy makói cukrász, Lawal-Papp Zsófia álmodta meg. A Kikelet nevű édesség gabonaliszt nélküli mandulás-citromos piskótából, vaníliás fehércsokoládé mousse-ból és áfonyaszószból áll, és minden alkotóelemében van fekete tea és levendula. A friss hatású, könnyű desszertből 12 ezer szelet Szegeden készült az elmúlt napokban. Gyuris László mestercukrász és csapata volt ugyanis az ország öt cukrászának egyike, akit felkértek arra, hogy a nemzeti ünnepre készítsen a díjnyertes édességből. A Magyar Ízek Utcájában minden évben 35-40 ezer szeletet adnak el az országtortákból, ezek legyártása pedig nem kis feladat. Ezek a sütemények általában bonyolult technológiával készülnek, ráadásul mindegyiknek pontosan olyannak kell lennie, mint amilyenre az alkotója megálmodta. Nem mellesleg pedig ekkora mennyiségű torta elkészítéséhez kemence és hűtőkapacitás is bőségesen kell – ez is kevés helyen áll rendelkezésre.