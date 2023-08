Véget árt az árstop, kedden már új árakon vásárolhattuk meg azokat a termékeket, melyek 17, illetve 9 hónapja nem drágultak. Bár több áruházlánc akcióval indította az új időszakot, ezeket leszámítva is az látszik, összességében nem emelkedett az ezekből a termékekből összeállított vásárlói kosár ára.

Aki pedig veszi a fáradságot, hogy mindenből a legolcsóbbat kutatja fel, még olcsóbban is beszerezheti a lisztet, UHT tejet, krumplit, tojást, csirkemellet és sertéscombot, mint korábban.

A legnagyobb mértékben a tojás ára csökkent – igaz, azt szakértők korábban is elmondták, hogy ez esetben az árrögzítés pont rosszkor történt. Hétfőn a legolcsóbb S-es méretű tojást a Spar és az Auchan kínálta 63 forintért, kedden M-es méretűt is lehetett kapni 45 forintért a Pennyben.

Fotó: Gémes Sándor

Olajat is olcsóbban lehet beszerezni az árstop vége után: július 31-én a legolcsóbb az 519 forintos Tesco-s volt, augusztus elsején viszont 482 forintért kínálta a Spar. A csirkemell filé átlagárán látszik, hogy az nagyjából 2000 forint körül várható, ami 33 százalékos drágulást jelent, de a Tesco például most ezt is akciósan, a korábbinál 100 forinttal olcsóbban, 1390 forintért árulja. A sertéscomb kilója szintén drágult, nagyjából 300 forinttal, de a Tesco ezt is a korábbi legalacsonyabb ár alatt 100 forinttal, 1299 forintért kínálja.

Fotó: Gémes Sándor

UHT tejet továbbra is találni 210 forint alatti áron a Sparban és az Aldiban, liszt is van a korábbi legalacsonyabb 140-150 forintos áron több helyen. A cukor viszont egyértelműen drágult, ha nem is sokkal: míg hétfőn három áruházban is 229 forintért lehetett venni, kedden a legolcsóbb ár 261 forint volt, de 513 forintért is kínálták.

Az árstop kivezetése után sem kell többet fizetnünk az érintett termékek többségéért. Fotó: Gémes Sándor

Aki nem szeretne pár forint megtakarításáért több üzletet is bejárni és inkább egy helyen vásárol, annak összességében nagyjából ugyanannyit kell most költenie az ex-árstopos termékekre, mint korábban.

A Tescóban az 1-1 kiló csirkemellből és sertéscombból, 10 darab M-es tojásból, 1-1 liter olajból és UHT tejből, valamint 1-1 kiló cukorból, lisztből és krumpliból összeállított legolcsóbb kosár hétfőn 5014, kedden 5080 forintba került. Ebben az áruházban tehát az árengedmények és a drágulások kiegyenlítették egymást. E tekintetben a Spar a kedvezménynyertes, ott ugyanis 5 terméket lehet most olcsóbban megvenni, mint tegnap, és csak kettőt drágábban.