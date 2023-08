Magyarország. Az egész országot érintő kánikula miatti fokozott tűzkockázatot mérlegelve a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának egyetértésével 2023. augusztus 26-tól Magyarország egész területén elrendeli a tűzgyújtási tilalmat.

Ennek értelmében szombattól tilos tüzet gyújtani a magyarországi erdőkben, a vasút és közút menti fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében, ideértve az interaktív tűzgyújtási tilalom térképen jelölt területeken található kijelölt tűzrakóhelyeken is. A parlag- és gazégetés szintén nem engedélyezett a fokozottan tűzveszélyes időszakban. Az ország egész területén a kánikula következtében minden fás, száraz növényekkel borított területen megnőtt a tűz kialakulásának kockázata. A csapadékmentes időjárás, a magas átlaghőmérséklet és az alacsony relatív páratartalom miatt kiszáradt a holt biomassza, valamint a koronabiomassza nedvességtartalma is csökkent, így akár egy kisebb szél is gyors tűzterjedést eredményezhet, és a felszíni tüzek könnyen 15-30 méteres lángmagasságú koronatűzzé fejlődhetnek. A Nébih kéri, mindenki fokozottan ügyeljen arra, hogy ne dobjon ki égő cigarettacsikkeket a gépkocsiból, mert azok hamar meggyújtják az útmenti növényzetet – figyelmeztetnek.

A Nébih javasolja, hogy a tilalommal nem érintett belterületen is zárt égésterű eszközöket, elektromos, esetleg gáz grillt használjanak, mert a nyitott égésterű szén vagy fa tüzelésnél az égő zsarátnokok többszáz méterre is képesek elrepülni, és meggyújtani az ottani növényzetet. Az aktuális tűzgyújtási tilalomról és a tűzgyújtási szabályokról az erdotuz.hu honlapon tájékozódhatnak.