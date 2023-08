Molnár Áron polgármester lapunkat arról tájékoztatta, hogy átalakították és teljesen felújították az épületet belül, ahol a két csoportszoba mellett egy fejlesztő csoportszobát is létrehoztak. Emellett a konyhai kisegítő ellátás is biztosított, hiszen megtartották és felújították a bölcsőde volt konyháját, így tehát két konyhával működik most már a Szivárvány óvoda.

A településvezető jelezte, a munkálatok során igyekeztek feltárni az okát annak is, hogy miért keletkezett egy igen nagy méretű repedés a bölcsődei épület falán. Az biztos, hogy a víz okozta, de mivel nem sikerült rájönni, hogy kívül vagy belül van a probléma forrása, így belül kicserélték a vízvezetéket, kívül pedig a régi, zárt rendszerű csapadékelvezető rendszert váltották le műanyagra. Utóbbihoz azonban a parkolót is meg kellett bontani, így most azt újból letérkövezik. A polgármester elmondta, az udvarban is tapasztaltak süllyedéseket, így ezeket is kezelték a nyáron.

Kérdésünkre elmondta, saját forrásból végezték el a munkát, mintegy 25 millió forintból, viszont a külső festésre már nem állt rendelkezésükre keret, de mindenképp szeretnék ezt is elvégezni később. Hangsúlyozta, teszik mindezt azért, hogy olyan épületbe tudjanak beköltözni a gyermekek, amilyenbe ő maguk is szívesen beköltöztek volna gyermekként.