Ezúttal sem maradhat el a népszerű közlekedésbiztonsági akció.

A Szeretem Vásárhelyt Egyesület az idén hatodik alkalommal segíti szeptember elsején, pénteken a hódmezővásárhelyi iskolákba igyekvő diákok biztonságos közlekedését. A szervezet tagjai egy-egy iskolánál, a gyalogátkelőhelyeken várják a gyerekeket, reggel 7:15-től 8 óráig. Most is csatlakozik hozzájuk a tigris, ami korábban is nagy népszerűségnek örvendett a gyerekeknél.

A Zebra-akciókkal kapcsolatban sok pozitív visszajelzést kaptunk a szülőktől, ezért is gondoltuk, hogy az idei tanév sem kezdődhet nélküle

– írták a szervezők.

Intézmények:

Szent István Általános Iskola (Jókai-Szent I. utca sarok)

Szőnyi Benjamin Református Iskola(Deák F. utca)

Kertvárosi Katolikus Általános Iskola (Hóvirág utca)

