Mint lapunk arról már beszámolt, az önkormányzat felújítja a városháza északi homlokzatát és a tornyát.

Kiválasztották a torony színét

Erre két közbeszerzést is kiírtak, az elsőt azért érvénytelenítették, mert csak egy jelentkező akadt. A másodikra hárman pályáztak és Márki-Zay Péter városstratégiai tanácsadója, Kendi Imre cége nyerte el a munkát, 257 millió forintért. A munkaterületet már január elején lezárták, azóta a főbejáratot nem lehet használni, az ügyfelek a Városház utca felől járnak be az önkormányzathoz. A városháza előtti teljes utcaszakaszt is lezárták, mind a gyalogos, mind az autósforgalom elől. Az év elején még azt kommunikálta a városháza, hogy ez augusztus végéig marad így, de most már szinte biztos, hogy év végéig, ezt Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere jelentette be a Vásárhelyi Televízió Időben című műsorában. Ott esett szó arról is, hogy kiválasztották a városháza tornyának a színét. Azt azonban nem közölték, hogy ez milyen lesz.

10 helyett 60 százalék vakolatot kell cserélni

Az eredetileg tervezett 10 százalékkal szemben 60 százalék feletti arányban kell vakolatot cserélni. Ez azt jelenti, hogy nemcsak a költségek nőnek jelentősen, hanem a kivitelezés időigénye is. Eredetileg október végére készült volna el a felújítás, ami valószínűleg év végéig húzódik el

– mondta Márki-Zay Péter. Hozzátette, ez azt is jelenti, hogy ennyivel később költöztethetik vissza a bejáratot a Kossuth térre.

A jó hír az, hogy a költségnövekményt, amit a magasabb arányú vakolatcsere jelent, Kendi Imre nagyvonalúan bevállalta

– közölte a polgármester, aki szerint ez „néhány tízmillió forint”, amiért örök hálája neki.

Látványberuházások sora következik

A városháza látványberuházások sora előtt áll. Az Időben műsorból nem derült ki, hogy milyen színű lesz a torony, de annyit tudunk, hogy hamarosan éjszakánként akár a szivárvány minden színét felvonultatja, Márki-Zay Péterék ugyanis azt tervezik, hogy színváltós megvilágítást is kap az épület.

Újabb látványelemmel bővülhet tehát Vásárhely turisztikailag, de nem utolsósorban az itt élő emberek is gyönyörködhetnek benne, például télen, amikor korán sötétedik és a városközpontban sétálnak

– mondta még márciusban a helyi tévében a polgármester. Ez a sétálókat gyönyörködtető turisztikai látványosság állítólag 20 millió forintjába kerül majd a városnak. A toronyóra sem marad ki a látványfelújításokból, a mechanikus szerkezetet elektronikusra cserélik, a városháza pincéjéből pedig zenekari próbaterem lesz, ugyancsak súlyos milliókból.