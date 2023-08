Bordány. Szeptember közepén ér véget a főszezon a márciusban újranyitott Bordány Hostelben, ahova egyre több turista érkezett. Általában a hétvégék voltak teljesen teltházasak, de a nyár közepén a hétköznapok is forgalmasak voltak az ifjúsági szállón. Az alapítvány által működtetett szállásra jönnek sportolók, kéktúrázók, megfordult már itt politikus, a környéken dolgozó munkásember vagy ifjúsági képzésen résztvevő szakember is. De itt aludtak néhány éjszakát a templom új orgonájának szerelői is.