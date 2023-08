Könnyek közt beszélt nővéréről

Mint megírtuk, nyolcvan éves korában elhunyt a szegedi Z. Nagy cukrászda tulajdonosa, Margitáné Z. Nagy Rozália. A cukrászda teraszán beszélgettünk Z. Nagy Erzsébettel, Rózsika húgával. Rózsika képe és a lapunkból kivágott hír mellé két szál virágot ragasztottak az üzlet üvegajtajára. Erzsébet könnyek közt beszélt szeretett nővéréről.

– Nagyszerű és kedves lénye nagyon fog hiányozni. Két unokája, Ármin és Patrik közül Patrik itt dolgozik. Az üzlet folytonossága Rózsika után is fennmarad – mondta.

A cukrászda teraszán beszélgettünk Z. Nagy Erzsébettel, Rózsika húgával. Azt mondta, nővére számára ez nem üzlet volt, ez volt az élete. Fotó: Török János

Az üzlet volt az élete

– Itt töltöttük az életünket. A nővérem számára ez nem üzlet volt, ez volt az élete. Az emberek a szívükbe zárták a nővéremet. A vendégek közt nőttünk fel. Ő a vendégekkel szeretett foglalkozni. Helyt tudott állni a problémák között is, mérhetetlen szorgalommal és kitartással – mesélte a Budapesten élő, jogászként dolgozó Erzsébet, aki hozzátette, valószínűleg ő Magyarország egyetlen cukrász mestervizsgával rendelkező jogásza. Elárulta, hogy csak a családnak szokott sütni és Rózsika unokáinak nagy kedvence a házi diótortája.

Rózsika mindig helytállt

Z. Nagy Rozáliát a felsővárosi Szent Miklós-templomban búcsúztatták, a gyászmisét Serfőző Levente plébános celebrálta, majd hamvait a Belvárosi temetőben helyezték végső nyugalomra.

– Szívünkben nagy hiánnyal vagyunk itt. Édesanya, nagymama, testvér, rokon, barát és ismerős hiányzik. Élete tele volt szorgalommal, munkával, küzdelemmel és sok örömmel – mondta a plébános, majd a család gondolatait olvassa fel. Ebben áttekintették az 1942. augusztus 12-én született Rozália életét, szakmai pályafutását és méltatták munkásságát, emberségét. A családi tragédiák kapcsán elhangzott, nem jutott túl könnyű élet Rózsikának, de mindig helytállt. A Szegedért emlékérmet 2012-ben kapta meg, 2014-ben pedig a legrangosabb országos vállalkozói díjat, az Év Vállalkozója elismerést is átvehette. 70 tanulót készített fel azt elmúlt húsz évben.

Z. Nagy Rozáliát családja, barátai, munkatársai mellett szegedi és budapesti cukrász kollégák kísérték utolsó útjára. Fotó: Török János

Megszokott helye üres marad

Szűcs Zsuzsanna, a szegedi Soroptimist Club Szeged soros elnöke – amelynek Z. Nagy Rozália is tagja volt – úgy fogalmazott, összejövetelükön Rózsika megszokott helye ezután üres marad. Szőke Zoltán cukrászmester, a hódmezővásárhelyi Szőke cukrászdák tulajdonosa, a Magyar Cukrász Ipartestület Csongrád-Csanád vármegyei elnöke is búcsúzott. Beszéde végén azt mondta, a vendégeknek, unokáknak és a szakmának is hiányozni fog Rózsika.