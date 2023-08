A Szegedi Ifjúsági Napok már 2008-ban élharcosa volt a repohár bevezetésének, egy évvel később, a teljes fesztivál zöldítése miatt meg is kapta, első és azóta is egyedüli magyar fesztiválként, a fesztiválok környezettudatos tevékenységét minősítő Greener Festival Awards elismerést. A Coca-Cola SZIN – folytatva a hagyományokat –, idén is repohárban szolgálja ki a látogatókat, a betétdíj 700 forint lesz. Idén azonban újítás, hogy a korábbi fesztiválok SZIN-es repoharait is be lehet hozni és azt is lehet használni.

A fesztivál végén pedig, ha valaki úgy dönt, vissza is válthatja a poharat a Mastercard Visszaváltó Ponton, ahol a betétdíj teljes árát visszatérítik majd, készpénzmentes fesztiválként a Festipay- vagy bankkártyára.