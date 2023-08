Borzasztó nagy megtiszteltetés. Felhívott a polgármester és azt mondta, úgy gondolják, idén én kapom a kitüntetést. Nagyon kedvesek. Nem vagyok elszállva a dicsőségtől, mivel ez nem csak az én munkám eredménye, hanem egy támogató közösséggel együtt végzett munka gyümölcse, akik anyagilag, erkölcsileg és lelkileg is támogattak. Mert hiába találok én ki bármit, ha nem állnak mellettem. A beszédemben is elmondtam, hogy ez a közösség számára is elismerés. Hálás és büszke vagyok a zákányszékiekre