Grezsa Csaba 2018 óta él Kolozsváron, egy éve nevezték ki Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusa élére. Családja Kárpát-medencei család, a felesége kárpátaljai, ő dél-alföldi, a gyermekeik pedig erdélyiek, Kolozsváron születtek. Grezsa Csaba beszélt a diplomácia munkáról, amely szerteágazó feladatokból áll, a kapcsolatépítéstől a kultúraápoláson át a bajba jutottak segítéséig.

A beszélgetés során szó esett a Határtalanul programról. A vásárhelyi, érettségi előtt álló középiskolások az állam támogatásával, a Rákóczi Szövetség szervezésében ötödik éve vesznek részt ötnapos utazásokon. Már 2000 fölött jár azoknak a diákoknak a száma, akik eljutottak Erdélybe, hogy az ott élő magyarsággal, az elcsatolt országrész történetével ismerkedjenek. A szállásuk Csehétfalván lesz, amely település valamennyi lakója tiszteletbeli hódmezővásárhelyi polgár és kettős állampolgár.

Idén különleges kihívás elé néz a Szeretem Vásárhelyt Egyesület. Mintegy 400 vásárhelyi középiskolás határon túlra utazását segítik.

Civil szervezetként feladatunk, hogy a határon túli magyarság életével, mindennapi küzdelmeivel, a kultúrával, vagy a diákság életével megismertessük a mi fiataljainkat. Szervezetünk egyik kiemelt feladata a közösségi élet generálása. A Határtalanul programhoz legalább 12 kiegészítő elem tartozik, amibe a középiskolások, a szüleik és más vásárhelyi lakosok is bekapcsolódhatnak

– mondta Walterné Böngyik Terézia, a Szeretem Vásárhelyt Egyesület elnöke.

Egyik rendezvényükön például a Röpülj Páva-díjas Tokos Zenekar lép fel. Szerveznek Erdélyről történelmi előadást, ami után a diákok, mentorként, a saját osztálytársaiknak beszélnek majd az ott hallottakról. Kányádi Sándor verseiből versmondó versenyt szerveznek, versillusztráció pályázatot is hirdetnek, az alkotásokból kiállítás nyílik. Még székelykapu-futást is terveznek. A diákoknak pontgyűjtő füzetük lesz és akár egy 4 fős erdélyi családi kirándulást is nyerhetnek.