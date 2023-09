A bölcsődében és az óvodában az idei tanévben sem kell térítési díjat fizetniük a szülőknek, ami a családoknak havi 15 ezer forint megtakarítást jelenthet. Az iskola étkeztetés is a legkedvezményesebb a térségben, ami ugyancsak jelentős spórolás a családoknak. „A szigorú hatósági szabályok ellenére is lehet finoman főzni, ízletes ételt előállítani, de a közétkeztetés, – ahogy még az »anya főztje« is – sokszor alul marad a pizzával, az ízfokozóval ellátott gyors és »modern« ételekkel szemben – írta Szebellédi Endre, Nagymágocs polgármestere a hivatalos közösségi oldalán.