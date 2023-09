Szombaton volt nyolc éve annak, hogy a röszkei határátkelőnél összecsaptak a migránsok és a határátkelőt védő magyar rendőrök. Túlzás nélkül kijelenthető, hogy ilyet addig csak igen kevésszer lehetett látni a világban. Mindenki döbbenten nézte a történteket, ahogy a migránsok szinte eszüket vesztve, gyerekeket maguk előtt tolva támadnak meg egy szuverén, európai uniós tagállamot. Egy Ahmed nevű férfi hangosbeszélőn utasította és biztatta a migránsokat, akiknek erre nem is nagyon volt szükségük. Minden kezük ügyébe került tárggyal támadták a rendőröket. Repültek a kövek, a fadarabok, az üvegek, meg még ki tudja, hogy mi. Az összecsapásban húsz rendőr sebesült meg, közülük ketten súlyosan. Több újságírónak is baja esett, és a migránsok közül több százan szereztek kisebb-nagyobb sérüléseket. Mindez ezért történt, mert Magyarország tette a dolgát, és védte az uniós határt, ezt pedig a százezer számra a kontinensre érkező illegális bevándorlók nem bírták elviselni. 2016-ban tíz vádlottat börtönbüntetésre ítélt a Szegedi Járásbíróság, a Magyar Helsinki Bizottság szerint a büntetőeljárás alaptörvény-ellenes és abszurd volt. Persze ők nem voltak ott és akkor Röszkén. Később elkapták a már említett Ahmed Hamedet is. A szíriai férfit terrorcselekmény miatt jogerősen öt év börtönre és tíz év kiutasításra ítélték.

Ezt már nem nyelte le a liberális és a baloldal, és igyekeztek mártírt csinálni egy közönséges terroristából. Gyakorlatilag az összes szánalmas jogvédő szervezet és a baloldali politikusok is mellette álltak. Na, ők azok, akik szerint nem is volt, nincs, és nem is lesz migrációs válság. Nekik mondom, hogy csak szombaton, vagyis az évforduló napján 823 embert akadályoztak meg a határkerítés Csongrád-Csanád vármegyei szakaszán abban, hogy illegálisan átlépje a határt.