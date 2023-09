Türelem, jóság, jóakarat, reménység, hit és tolerancia is szükséges ahhoz, hogy jó napunk legyen. A Partfürdő Büfé falára kifüggesztett hajnali recept legalábbis ezt taglalja részletesen. Jól látszik, sok összetevős egy jó nap, de ugyanakkor ahogy a szerző is javasolta, minden reggel érdemes elkészítenünk a receptet, így rossz kedvben nem igen lehet részünk, csak ha valami nagyon rémes dolog történik velünk.

Nekem már a recept elolvasása is jobbá tette a napomat egyébként, de aztán amikor beleharaptam a büfében készült hamburgerbe, akkor lett csak igazán teljes minden. Gyerekkorom emlékeit idézi az ott kapható, hatalmas fényes buciba készülő hamburger. Csak azt sajnálom, hogy egészen eddig nem próbáltam ki. Hogy miért, magam sem tudom.

Igazán nosztalgikus hangulatban volt részünk, mondtuk is a büfét működtető idős házaspárnak. Az örömködés viszont gyorsan megszakadt, amikor közölték, hogy befejezik a tevékenységüket, eladó a büfé és már van is rá érdeklődő, tehát már nem sokáig fogyaszthatunk náluk. Nos, ennek tudatában pláne szükség lesz a hajnali receptre, hogy jó napom legyen Partfürdő büfés hamburger nélkül is.