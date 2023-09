Közölte, a mesterséges intelligenciát a pszichiátria területén is használták és használják már, például diagnózis felállítására, korai felismeréshez, a kockázatok értékelésére és a személyre szabott kezelés kialakításához is. Hozzátette, döntéstámogatási rendszer is készült a mesterséges intelligencival, ezzel kiváltva a hosszú és bonyolult a klinikai teszteket, hiszen mindössze 28 kérdésből képes 89 százalékos biztonsággal felismerni a mentális zavart emberi beavatkozás nélkül. Ezen felül a személyre szabott kezeléshez is használják, például arra kérik, hogy mondja meg, mekkora dózisban lesz hatékony egy adott gyógyszer a beteg számára. Wernigg Róbert elmondta, számtalan olyan applikáció létezik már, amely mesterséges intelligenciára épült, és amely a mentális egészséget szolgálhatja. Ilyen például a WYSA, amely önmonitorozásra alkalmas, de ha szükségét érzi, akkor a szakemberrel való kapcsolat kialakítását is segíti, sőt, SOS gombbal is rendelkezik. A szakember szerint mindenképp érdemes megismernie a pszichiátereknek a mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségeket, viszont nem szabad hagyniuk, hogy azok a fejükre nőjenek.

A hét során számos aktuális, a szakmát és a társadalmat érintő kérdést tárgyalnak meg a József Attila Tanulmányi és Információs Központban, ahol szombaton előad majd az Európai Pszichiátriai Társaság elnöke, Geert Dom is, akitől áttekintést kapnak a jelenlévők az európai pszichiátria előtt álló kihívásokról.