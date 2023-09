Mint közismert, a helyi buszközlekedési pályázatot Márki-Zay Péter „kampányfuvarosának” cége, a Jovány Busz Kft. nyerte el.

Megsértették a törvényt

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló magyarországi törvényt és a vonatkozó európai uniós rendeletet is több ponton megsértette a Márki-Zay Péter vezette hódmezővásárhelyi önkormányzat, amikor 2020-ban a Jovány Busz Kft.-nek szervezte ki a helyi tömegközlekedést – állapította meg friss, immár jogerős ítéletében a Szegedi Törvényszék

– írta a Promenád24 hírportál. A birtokukba került dokumentum szerint a bíróság azt is kimondta, a polgármesternek nem volt jogalapja ahhoz, hogy ily módon rúgja fel a Volánbusz Zrt. állami társaság által ellátott szolgáltatást. A lap értesülései szerint a jogerős döntéssel a zsebében a vállalkozás kártérítési eljárást indíthat az önkormányzattal szemben.

A másodfokon eljáró Szegedi Törvényszék kimondta, alaptalan volt a Márki-Zay vezette önkormányzat érvelése, miszerint fennállt a veszélye a tömegközlekedési szolgáltatás ellehetetlenülésének, ezért kellett pályázatot kiírni, illetve közvetlenül megbízni a kiválasztott szolgáltatót, a Jovány Busz Kft.-t. A jogerős határozat szerint nem volt oka a városnak arra, hogy felborítsa a Volánbusz Zrt.-vel még a 2018-as tender alapján kötött, 2019-től 2023-ig szóló megállapodást, hiszen a társaság buszai közlekedtek, ezért Vásárhely 2019-ben még fizetett is.

Márki-Zay Péter megint lázározott

Márki-Zay Péter polgármester még hétfőn délután egy rendkívüli, 12 perces élő videóban magyarázkodott arról, hogy több lap állításával ellentétben nem követett el korrupciót és mindenki más hibás, legfőképpen Lázár János.

A bírásági ítéletben szó sincs korrupcióról, jelentette ki Márki-Zay Péter.

Ezt a fantasztikus innovációt a kezdetektől minden módon akadályozza Lázár János és szervezete

– mondta. Arról is beszélt, hogy a VIP Travelnek nem lett volna esélye szolgáltatni, mert 10 százalékkal magasabb ajánlatot adott be, mint a Jovány Busz.

Valami nem stimmel azzal, hogy ők pereltek, akiket nem ért semmiféle veszteség. Erre az ad magyarázatot, hogy Lázár János ügyvédje a jogi képviselőjük. Úgy látszik, Lázár adta nekik az ügyvédet a perléshez

– állította.

Szerinte a bíróság téves következtetésre jutott, az ítéletet felháborítónak tartja és bejelentette, hogy az önkormányzat a Kúriához fordul jogorvoslatért.

Az akkori jegyző figyelmeztette, hogy baj lesz

Az üggyel foglalkozott az MZP1G nevű szivárogtató oldal is. Ott azt írták, Márki-Zay Péter felelősségét megnöveli az a tény, hogy az akkori jegyző, Tatár Zoltán javasolta, ne jelöljék ki a Jovány Busz Kft.-t a közszolgáltatás ellátására mindaddig, amíg a Volánbusz által indított per le nem zárul. A jegyző figyelmeztette a projekt előkészítését végző Szabó Jánost, későbbi alpolgármestert a lehetséges következményekre is. A szivárogtató oldal az erről szóló levelezést is közzétette.

Benkő Zsolt, fideszes önkormányzati képviselő a Hír TV-nek nyilatkozott az ítéletről.

Már 2020 decemberében jeleztük, hogy a pályázat nem átlátható. A Jovány Busz Kft. saját maga talált ki egy rendszert, ami a közbeszerzés tárgya lett és ezt a Jovány cég nyerte meg. Ez nagyon átlátszó volt

– emelte ki Benkő Zsolt, aki attól tart, ez az ügy százmilliókkal terheli majd meg Vásárhely költségvetését, mert lehet, hogy a Volán-per következményeit is ki kell majd fizetniük.