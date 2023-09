A Szentesi Lecsófesztiválon ismét remekelt a Vásárhelyi Ízök Fesztivál csapata: a második helyen végeztek a több száz résztvevőből. Ezúttal mexikói chorizós és azték grillezett nyulas lecsóval mutatták meg a fúziós konyha nagyszerűségét. Mint azt Csáki Zsolt gasztro-szervező, a csapat egyik motorja lapunknak elmondta: a lecsó szentháromsága, a paprika-paradicsom-hagyma egymáshoz való viszonyát kell megragadni elsőként. És onnan érdemes tovább építkezve, ízlés és bátorság szerint kísérletezni.

A zsírja és a füstölése

Ezer féle variáció készülhet lecsóból, az arányokról minden szakácsnak más a gondolata tapasztalatom szerint. Én többnyire nem méricskélek, ránézésre határozom meg az alapanyagok mennyiségét. Többnyire az a legideálisabb, ha egyenlő arányban kerül a főzőedénybe paprika, paradicsom és hagyma

– magyarázta Csáki Zsolt. De mint mondta: onnantól viszont minden apróság számít; a zsiradék típusa, a felhasznált szalonna, hogy húsos vagy sem, de még az is, hogy mivel van füstölve. A kolbász fajtája, típusa, szárazsága ugyancsak meghatározó lehet. Az alap verziót sokféleképpen bolondíthatjuk a vásárhelyi szakács szerint. Tehetünk bele gombát is akár.

A lecsó, ami összeköt

Vásárhelyen vagy Szentesen mindig is nagyon népszerű volt a rizses változat, a mi családunkban például kifejezetten édesen készült. De ütöttünk bele tojást, tettünk bele kolbászt is. Most pedig itt vannak az új változatok: kerülhet bele velő, kakastöke, pacal vagy éppen nyúlhús

– sorolta a gasztro-forradalmár.

Fotó: DM

És bár egy jó lecsó nagyobb mennyiségben is viszonylag gyorsan elkészíthető, a klasszikus étel bája az összetartó erejében rejlik. Olyasfajta érzést közvetít, ami inkább az együttlétről, az emelkedett hangulatról, a baráti beszélgetésekről szól. Csáki Zsolt szerint ezt jelzi az is, hogy a szentesi fesztivál visszatérő résztvevői a covid idején sem csüggedtek. Videóra vették az otthoni lecsó készítést és úgy neveztek a versenyre.

A mexikói fieszta

A vásárhelyi csapat sajátosan soha nem használ bográcsot a szentesi fesztiválon, ráadásul mindig különböző nemzeti ízekkel bolondítanak. Kezdetben ők voltak a tárcsás csapat, most pedig egy speciális fedeles edényben készült a sajátos lecsójuk. Volt már olasz, karibi verzió, tavaly izgalmas görög napot tartottak, idén ismét távolabbra merészkedve mexikót vették célba. – Többféle őrölt paprika, kakaóbabbal, szegfűborssal bolondított házi fűszerkeverék, szintén házi, füstölt kolbászból, füstölt szalonnából, darált húsból és aszalt paradicsomból készített chorizo kolbász került többek között a különleges lecsónkba. Majd a grillezett nyúlhúst is belefőztük, de volt mellé avokádó is például – mondta Csáki Zsolt, aki szerint ez volt a vásárhelyi módra készített, mexikói jellegű szentesi lecsójuk, egyfajta gasztro-hídként. A fúziós konyha egyébként is a vásárhelyi gasztro-szervező küldetése. A hétvégén rendezendő Vásárhelyi Ízök Fesztiválján harmincnál több csapat ötvennél több étellel, köztük izgalmas kísérletekkel versenyez majd.