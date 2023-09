Az emlékdíjjal az alapítvány létrehozója saját édesanyja előtt is tiszteleg. Ganyi Károlyné ugyanis 35 évig gondozta a fiát, Károlyt, aki üvegcsontúsággal született, annak is a legsúlyosabb változatával. Az orvosoktól gyakran hallotta a hármas számot, három nap, három hét, három év. Károly most 36 éves és igyekszik mindenben segíteni a beteg gyermekeket nevelő családokat. Ő alapította a Tégy jót a fogyatékkal élőkért Alapítványt is.

Az idei Angyalom emlékdíjasok között szerepel Béres Alexandra, Béres Viki édesanyja is.

A Délmagyarországban 2021 decemberében mutatta be először a hódmezővásárhelyi kislányt, Béres Vikit és családját, nemrég szintén írtunk a családról. A mindig mosolygós kislány agybénulással született édesanyja terhességének 33. hetében.

Egy ultrahang vizsgálaton kiderült, hogy a köldökzsinórban a nagy artéria elzáródott, az édesanyának alig volt magzatvize. A babának víz került a tüdejébe, a hasüregébe, a kis szíve alig vert. Hódmezővásárhelyen azonnal elvégezték a császármetszést. Viki 1480 grammal és 40 centivel született. Szülei a következő hetekben azt tapasztalták, hogy a kislány nem forgatja a fejét, nem rugdalózik, mint a kortársai. Később kiderült, hogy epilepsziás és csecsemőkori agybénulása van.

Fotó: DM

A mozgásában korlátozott kislány fejlődéséért az édesanya, Béres Alexandra mindent megtesz. Nemrégiben Budapestre költöztek, hogy Viki speciális óvodába járhasson és közelebb legyenek a kezelés lehetőségei is. Idén Igor Nazarov sebész-ortopédus Barcelonában speciális műtétet hajtott végre a kislányon, amely 28 bemetszéssel járt. Viki fejlődése azóta is töretlen, egyre többet tud segédeszközzel sétálni.

Fotó: DM

Aki segítséget szeretne nyújtani Viki mozgásának fejlesztéséhez, megteheti az alábbi számlaszámon: Béres Alexandra MKB Bank HU 50 1030 0002 1069 9182 4901 0017.