Vannak azok a kiírások, amik egy kicsit viccesek, vagy leg­alább van bennük valami vicces. Aztán vannak azok, mint ez, az egyik szegedi benzinkúton fotózott tájékoztató, aminek majdnem minden sora egy kincs, és aranyat ér. A világ leghumorosabb benzinkútvezetőjével állunk itt szemben, aki így, névtelenségben maradva is megérdemel egy kis rivaldafényt.Találkoztak már azzal a rendkívül makacs, maró hatású, hatalmas felületet beterítő madárürülékkel, amit hosszas kaparászással, erős vegyszerek segítségével lehet csak leszedni? A benzinkutas hozzájuk szól vicces irományában. Először tényszerűen tájékoztat, hogy a gép nem alkalmas az agresszív madárürülék eltávolítására, majd közvetlenebb stílusban folytatja: 100 bar nyomásos kézi kefével, kézi mosóval is szenvedés a tiszta felületet elérni. A végére indul a poénáradat: a gépben nem ülnek apró manók, akik észlelve a kakit, azon a részen, a szerkezetet megállítva, dörzsölnék, dörzsölnék, még mindig dörzsölnék a „vasat”. A végén ismét hivatalosra vált a szerző: mint minden gép, ez is előre megírt, fix programot teljesít. A mosás utáni maradék szennyeződés eltávolításához kérje a segítségünket. Én azért jobban örülnék néhány apró kis manócskának.

Fotó: Arany T. János