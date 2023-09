Nagy Jánost megkérdeztük arról is, hogy mit lehet tudni a kormány iparfejlesztési programjáról, melyet Szegeden terveznek megvalósítani. Leszögezte, a kormány komolyan gondolja azt a vállalását, hogy minden magyar felelős minden magyarért, és bár a magyar kormányt egy politikai közösség adja, de valamennyi magyar állampolgár javát kívánja szolgálni. Kiemelte, a szegediek is számíthatnak a kormányra, mely folyamatos tárgyalásokat folytat annak érdekében, hogy olyan beruházások valósuljanak meg a városban, amelyek megkönnyítik a szegediek életét, valamint gazdaságilag fejlődő pályára állítják Csongrád-Csanád székhelyét. Elárulta, az iparfejlesztési program hatással lesz a teljes régióra, beleértve Szabadkát, Temesvárt, Aradot és Hódmezővásárhelyt is.

Az államtitkár szeptember elején egyébként szintén vármegyénkben járt, hogy teljesítse az Alföldi Kéktúra 4. szakaszát. Éppen ezért az interjú során megkérdeztük, hogy milyen tapasztalatokat szerzett Csongrád-Csanádban. Elmondta, bár korábban többször járt a térségben, mégis nagyon meglepte az, hogy ennyire rengeteg homokos terület van a vármegyében, a homokban pedig nem egyszerű túrázni. Megjegyezte, mindez felhívja a figyelmet arra, hogy komolyan kell venni a klímaváltozást és az elsivatagosodást, melyről korábban a mórahalmi polgármester rendszeresen beszámolt neki. Hozzátette, kevés olyan helyet látott, ahol annyi locsolórendszer van kiépítve, mint Ásotthalom, Ruzsa és Bordány térségében. De meglepetés volt számára az is, hogy az említett települések környékén az erdőben Mad Max-szintű jelenetekkel találkozott az embercsempészek és a migránsok által széthagyott roncsautók miatt.

Közölte, ezt a helyzetet kezelni kell, a migrációt pedig nem menedzselni, hanem megállítani kell. Kitért arra is, hogy Magyarország rendkívül sokat tett már azért, hogy megállítsák a migránsokat, 2015 óta 650 milliárd forintot költöttek határvédelmi célokra. Hangsúlyozta, az országba bejutni szándékozók egyre agresszívebbek, a magyar határnál egyre gyakoribbak a fegyveres támadások, ezért a határvédelem fenntartására és ha szükséges, megerősítésére van szükség. Továbbá ezért egyeztetnek a szerb kollégáikkal, ezért küldenek magyar rendőröket segítségül más országokba, és ezért indítottak humanitárius akciót a Száhel-övezetben, mely a legfontosabb kibocsátó térsége a migrációnak.

Rámutatott, Magyarország továbbra is erősen harcol a legújabb migrációs paktum ellen, amelyet Brüsszelben ezeken a napokban akarnak tető alá hozni, és amely hazánkra is migránsgettók létrehozását és a migránsok kötelező elosztását akarja kényszeríteni. Nagy János arra kérte a vármegyében élőket, hogy támogassák a kormányt továbbra is abban, hogy megakadályozzák azt, hogy Magyarországból is bevándorlóországot csináljanak.