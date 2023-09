A Móra Ferenc Általános Iskola a 2023-24-es tanévben két első osztályt indít. A leendő elsős tanítók: Kocsis-Savanya Imréné és Németh Mónika. Kocsis-Savanya Imréné 1999-ben végzett Békéscsabán, a Körös Főiskola tanító szakán, informatika–ének-zene műveltségterülettel, majd 2002-ben, Debrecenben, informatikus könyvtáros–könyvtáros tanár szakon. Németh Mónika is 1999-ben végzett Békéscsabán, a Körös Főiskolán tanító szakon magyar nyelv és irodalom műveltségi területtel. Diploma előtt munkába állt a Mórahalmi Móra Ferenc Általános Iskolában, ahol azonnal megkapta első osztályát, azóta öt csapatnak volt az osztályfőnöke. 2001-ben szerezte meg második diplomáját a Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Karán gyógypedagógiából és fejlesztő pedagógiából, hogy a tanulási és beilleszkedési problémáknál is segíteni tudjon és a tehetséges gyerekeket is támogatni tudja.