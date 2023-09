Kevés annyira autentikus és jö közösség összekovácsoló erővel bíró rendezvény van Makó környékén, mint a Bogárzói Templombúcsú. Remek lehetőség ez a régi ismerősökkel való találkozásra, a történetek megosztására az egykori tanyavilágról és bemutatni azokat az értékeket, amelyek azóta is fennmaradtak.

A közelben, térségben élő termelők, kézművesek is megmutathatják portékáikat. A program a szokásos ünnepi szentmisével keződött most is, majd Farkas Éva Erzsébet mondott köszöntőt. Makó polgármestere kifejtette:

Ma már a templom búcsúnapja az egyik legjelentősebb ünnep ezen a vidéken. A rég volt bogárzóiak és leszármazottaiak nem felejtették el a szülőhelyüket, és szép számmal vissza-visszajárnak a búcsúkra. Júniusban Páduai Szent Antal, szeptemberben pedig a szent őrzőangyalok tiszteletére imádkozni és emlékezni. A találkozás ünnepe ez a nap, s a hitben való megmaradás, megerősödés ünnepnapja.

Olvasható a Promenad24 oldalon.