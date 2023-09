Nagy hangsúlyt kell fektetni az óvodákban és az iskolákban a gyerekek környezettudatos attitűdjének formálásra és a jövőképük kialakítására, hiszen ezáltal az egész család szemlélete, életmódja megváltozhat – vallja Péter-Kovács Veronika, a CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület társelnöke, a szegedi Tömörkény-gimnázium biológia és környezetvédelem szakos pedagógusa. Sok fontos és hasznos információt osztott meg annak kapcsán, hogy a környezeti nevelés és szemléletformálás hogyan segítheti a városi zöldítést.

Elmondta, a hatóságok, civilek és egyesületek segítségét is lehet kérnie a pedagógusoknak abban, hogy bővüljön a fiatalok fenntarthatósággal kapcsolatos tudása. Például az ő intézményükben rendszeresen tart előadást a Magyar Madártani és Természetvédő Egyesület, amely plakátkampányt is szokott indítani az iskolában. Továbbá az állatkertek, növénykertek is kiváló lehetőségei a környezettel kapcsolatos nevelésnek, így Szegeden a Vadaspark, valamint az SZTE Füvészkert, ráadásul mindkettő rendelkezik oktatóanyaggal is, viszont ezeknél a pedagógusoknak számolniuk kell a belépőárakkal.

A társelnök közölte, a tanárok szerint a szemléletformálásban gátat szab az, hogy a tantermen kívüli oktatásra, nevelésre, nem jut elegendő forrás. Ugyanakkor Péter-Kovács Veronika szerint érdemes a tanároknak kihasználniuk az olyan ingyenes lehetőségeket a neveléshez, mint más intézmények laborjainak a meglátogatása. Szegeden például az egyetem gyakorló iskolájában és a Radnóti-gimnáziumban is van látogatható labor.

Kiemelte, a legjobb, amikor a fiatalok saját maguk végeznek a környezetvédelmet szolgáló tevékenységet, hiszen akkor jobban elmélyülnek az ismeretek, nagyobb hatással van rájuk a téma. Így érdemes az óvodásokkal, iskolásokkal közösen zöld sarkot kialakítani bent, a szabadban pedig gyógynövény vagy fűszernövény kertet, esetleg beporzó kertet létrehozni. Emellett a klímatudatosságot erősítheti, ha az udvaron meteorológiai mérőállomásokat helyeznek ki, amelyeket rendszeresen ellenőriznek és kiértékelik az adatokat. A pedagógus rámutatott, nem csak a természetismereti órákon kellene a környezettel foglalkozni, hanem például történelem órán, ahol érdemes lenne a környezetünk átalakulásáról beszélni egészen napjainkig.

Hangsúlyozta, az iskoláknak és óvodáknak a település részeként fontos lenne a példamutatás, ezért érdemes lenne kidolgoznia az intézményeknek egy környezetnevelési és fenntarthatósági feladatrendszert, konkrét feladatokat meghatározva. Ilyen feladat lehetne a hőelnyelők csökkentése a homlokzatok sötét részeinek világosra váltásával, de a hőszigetek csökkentését eredményezné egy alaposan kidolgozott árnyékolási és szellőztetési rendszer is. Például árnyékoló növényzet telepítésével. De feladat lehetne a vízvisszatartás is esőzéskor, mert ezzel csökkenteni tudnák a település csapadékvíz-elvezető rendszerének a terhelését, a keletkezett víz pedig alkalmas lenne a kertek öntözésére és párologtatásra is.