A vármegye 31 iskolájánál segítik a gyerekek közlekedését

Csongrád-Csanád vámegye. Egyik napról a másikra nagy számban tűnnek fel gyerekek ott, ahol hónapokig nem voltak. Az iskolák közelében ezért fokozott óvatosságra kéri az autósokat a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság Balesetmegelőzési Bizottsága. Vad Róbert rendőr őrnagy, a bizottság titkára a szülőknek pedig azt javasolta, járják be a kicsikkel az iskola és otthonuk közti útvonalat és beszéljék meg, hol mire kell odafigyelni. Idén is rendőrök és polgárőrök segítik egyébként a reggeli és délutáni csúcsidőszakban a gyerekek úton való biztonságos átkelését a forgalom leállításával és átkíséréssel – a vármegye 31 intézményénél, köztük 9 szegedinél lesznek jelen szeptemberben. Vad Róbert mindezek mellett emlékeztetett: sok iskolánál van várakozni vagy megállni tilos tábla, amelyet ha az autósok figyelmen kívül hagynak, az torlódást okozhat a forgalomban. Éppen ezért a rendőrség erre is odafigyel majd és differenciáltan intézkedik.