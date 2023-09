Sztárvendégek is szép számmal érkeztek a Continental Futófesztiválra. A lemezjátszók mögött a hangulatfelelős az év lemezlovasának megválasztott Regán Lili volt, a bemelegítést a világ- és Európa-bajnok Katus Attila vezette, továbbá akrobatikus show-t mutatott be az Atlétikai vb-n is fellépett Flip Unit Team. A programon a Pick Szeged és a Szeged-Csanád Grosics Akadémia játékosai, a 18-szoros év súlyemelője Nagy Péter, a világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes hosszútávúszó Olasz Anna és a WBO nemzetközi ranglista-vezető Magyar Kinga is tiszteletét tette.