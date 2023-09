A parlagfű pollenkoncentrációja országosan folyamatosan nagyon magas

– közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Mint írták, a száraz, meleg időjárás továbbra is kedvez a parlagfű pollenszórásának, virágporának koncentrációja a hét elején is jellemzően a magas-nagyon magas tartományban alakul. Közölték azt is, hogy a csalánfélék virágpora országosan közepes, helyenként magas koncentrációban van jelen, a libatopféléké alacsony, esetenként közepes szintet érhet el. Országosan alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a pázsitfűfélék, az üröm, a kenderfélék, az útifű, a lórom, az ernyősvirágzatúak, illetve a rézgyom és a szerbtövis pollenje. A kültéri allergén gombák közül az Alternaria spóraszáma országosan magas, az Epicoccumé közepes.