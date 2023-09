A Délmagyar Podcast legfrissebb adásában a Szentesi Gyermekkönyvtár történetére tekintünk vissza Pintérné Horváth Anikó segítségével. A gyermekek könyvtára (a felnőtt könyvtárhoz hasonlóan) 25 éve költözött jelenlegi helyére. Hogy milyen klubok, programok várják az érdeklődőket? Milyen kiállítás várja az odalátogatókat? Többek között erről is szó lesz. Emellett a könyvtáros hölgy megemlíti azt is, hogy idén egy meglepetés programmal is várják majd a Gyermekkönyvtár látogatóit. Érdemes meghallgatni a Délmagyar Podcast soron következő adását!