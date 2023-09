A Délmagyar Podcast legfrissebb adásában Barna Barnabással beszélgetünk, aki a Szegedi Csillagvizsgáló történetét meséli el. Emellett aktualitások is szóba kerülnek, továbbá a földönkívüli élet lehetőségeit is latolgatjuk. Szó lesz még amatőr csillagászok csoportjáról, a Csillagvizsgáló jelenlegi programjairól és nem is olyan rég történt jelenségekről is.