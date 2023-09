Rendkívüli Gyógyír-podcastet készítettünk, ugyanis ezen a héten nem szerdán, hanem kedden beszélgettünk a mentőkkel, a megszólalónk pedig nem Hangai József, hanem Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője volt, akit telefonon kérdeztünk a vármegyénkben október elsején induló egységes alapellátási ügyeleti rendszerről. Kiemelte, a cél az, hogy egységes, minőségbiztosított, magas szintű ellátást kapjanak a betegek.

Az Országos Mentőszolgálat szóvivője elmondta, azért döntöttek egy új rendszer kialakítása mellett, mert a korábbi ügyeleti ellátásra sok panasz érkezett az elmúlt évtizedekben. Hozzátette, kivonuló mentőként is sokszor szembesült olyan panasszal, hogy a beteg nem tudta elérni az ügyeletet, vagy azt kapta válaszul, hogy nincs orvos, de jellemző volt az is, hogy nem feltétlenül felelt meg az ellátása a szakma szabályainak.

Győrfi Pál közölte, vármegyéről vármegyére haladva vezetik be az új rendszert, Csongrád-Csanád lesz a tizedik, ahol elindítják, jövő év elejére pedig a teljes országot lefedik majd. Megjegyezte, lakjon bármely településen a beteg, a legmegfelelőbb ellátást kapja. Ehhez az 1830-as telefonszámot kell tárcsázni, ez október elsejétől lesz elérhető a vármegyénkben. A szóvivő rámutatott, ajánlják ezt a hívószámot minden olyan személynek, akik ügyeleti ellátást szeretnének igénybe venni, vagy nem tudják eldönteni, hogy milyen ellátásra lenne szükségük.

Mivel a telefont egészségügyi szakember veszi fel, a tünetek és az információk alapján eldönti, hogy elegendő-e a telefonos tanácsadás, vagy komolyabb a baj, így szükség van arra, hogy az ügyeletes személyzet kimenjen a beteghez, vagy lehetőség szerint a beteg menjen be az ügyeletre. Ha pedig még súlyosabb a probléma, akkor mentőt küldenek a betegért.

Győrfi Pál az Országos Mentőszolgálat szóvivője.

Fotó: Molnár Péter

Győrfi Pál arra figyelmeztetett, ezek vegyes ügyeletek, tehát felnőtteket és gyermekeket egyaránt ellátnak, de természetesen a központi gyermekügyeletek is működnek a jövőben, például Szegeden és Szentesen is. Hozzátette, a mentők telefonszáma nem változik, súlyos esetben, tehát például baleset vagy újraélesztés esetén továbbra is a 112-t kell tárcsázni.

Érdemes meghallgatni a delmagyar.hu oldalon elérhető podcastünket is, hiszen a leírtakon kívül még nagyon sok fontos információ elhangzik benne az új egységes alapellátási ügyeleti rendszerről.