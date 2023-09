A Délmagyar Podcast legfrissebb adásában Szabó Tamással, a Horizont Alapítvány önkéntesével beszélgetünk. Tamást még a SZIN fesztiválon értük utol egy interjúra. Ebben elmondja, hogy fogyatékkal élőknek segít az alapítvány. A hagyományosan értendő gyógyító, terápiás munkatársak bevonása mellett vászontáskákkal is igyekeznek segítséget nyújtani. Emellett arról is szó lesz, hogy mi is az a Csakazértis buli. Hogy hogyan támogathat valakit egy vászontáska megfestése? Hallgassák meg a Délmagyar Podcast soron következő adását és kiderül!