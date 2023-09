A mentők is érzékelték, hogy becsengettek, hiszen több gyermeket is el kellett látniuk az elmúlt hét napban közlekedési baleset miatt. Hangai József, az Országos Mentőszolgálat Dél-alföldi Regionális Mentőszervezetének kommunikációs munkatársa elmondta, hogy miként lehet megelőzni az ilyen problémákat. De szerdai Gyógyír podcastunkban kitértünk a helyszíni stroke-ellátásért járó nemzetközi elismerésükre is, valamint arra, hogy hallássérültekből is lehetnek hősök, akár Szegeden is.