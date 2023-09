Kiemelte, sokan sokféle módon gondolkodunk a békéről, amely nem valami külső körülmény megváltoztatását jelenti valójában, hanem a belső rendezettségből fakad. Rámutatott, ahol nincs belső rend, önfegyelem és önuralom, ott nincs béke, ott minden megőrjít. Figyelmeztetett, abból születik a béke, hogy bennünk rend van, hiszen az kihat a családunkra, a közösségünkre, a társadalmunkra és az egész nemzetünk életére. Jelezte, ez egyéni munka, ami során nem szabad hagyni, hogy minden szellő megingasson minket, mert akkor az mindent felforgat bennünk.

Hagyománnyá vált az elmúlt évek során Ópusztaszeren az is, hogy a búcsún Szer-üzenete díjjal ismernek el egy olyan keresztény embert, aki képes közösséget teremteni és példamutató életével segít Ópusztaszer üzenetét minél több emberhez eljuttatni. Idén azonban nem adták át a díjat a szomszédunkban zajló háború miatt, helyette a békét hirdetve fehér galambokat röptettek a magasba.

Kertész Péter, az emlékpark igazgatója közölte, a búcsú történetéhez hozzátartozik az is, hogy az első világháború alatt sem rendezték meg az eseményt. Az ősök példáját szem előtt tartva határoztak úgy, hogy az ünnepséget megtartják, de a díjat nem adják át, ezzel kifejezve azt, hogy együtt éreznek azokkal, akik most a legsötétebb óráikat élik meg.

A búcsú programjai közt volt egyébként honfoglalás-kori lovasbemutató, lovaskocsis ügyességi verseny, búcsújárás lovaskocsikkal, íjászat és kemencés sütés is. Továbbá több kiállítás is várta a látogatókat, valamint Szer történetét és Magyarország történelmét bemutató filmet is vetítettek 3D-ben. Emellett a Skanzenben egyszerű, de nagyszerű játékok várták a kicsiket és nagyokat, míg a Rotundán bárki Árpád vezérré válhatott a multimédiás játszótér által.